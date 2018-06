CPI deve contratar especialista para analisar gráficos

O relator da CPI do Apagão Aéreo, Marco Maia (PT-RS), disse nesta terça-feira, 7, que vai apresentar na quarta à comissão um requerimento para contratar especialista em questões aeronáuticas para poder entender os gráficos das caixas-pretas do acidente com o avião da TAM, ocorrido em julho. Diretor da Pantanal diz que Congonhas sofreu `saturação´ CPI começa com dados sigilosos da caixa-preta do Airbus CPI faz sessão fechada e ouve caixas-pretas Após denúncia, CPI vai convocar diretora da Anac Maiores desastres da aviação brasileira Cronologia da crise aérea A contratação foi sugerida pelo tenente-coronel-aviador Fernando Silva Alves de Camargo, responsável pela investigação do acidente, na Aeronáutica, e que em sessão secreta nesta terça, na comissão, disse que não poderia ajudar os parlamentares. Segundo ele, a CPI recebeu todos os dados registrados no momento do acidente, como sistema de freio, trem de pouso, velocidade horizontal e longitudinal, pressão atmosférica, reverso e piloto automático, entre outros, que precisam ser decodificados por um especialista. Na quarta a CPI deverá votar, também, requerimento para uma acareação entre a diretora da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) Denise Abreu, e o ex-presidente da Infraero, José Carlos Pereira. Pereira acusou a diretora de fazer lobby para beneficiar um amigo, proprietário da Terminais Aduaneiros do Brasil.