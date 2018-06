CPI discute vazamento de informações da caixa-preta do Airbus

Os deputados da CPI do Apagão Aéreo discutem em uma sessão, na manhã desta quarta-feira, 1º, se a reunião para análise dados das caixas-pretas do Airbus da TAM que caiu no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, será aberta ou fechada. O presidente do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Portuários (Cenipa), brigadeiro Jorge Kersul Filho, também participa da reunião. Caixa-preta aponta que piloto da TAM não pôde desacelerar O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 A discussão de abrir ou não a reunião sobre a análise das caixas-pretas foi marcada depois do vazamento do conteúdo das caixas-pretas à imprensa. A deputada Luciana Genro (PSOL) defendeu uma reunião aberta da CPI para que toda a imprensa tenha acesso às informações sobre o vôo 3054. Para a deputada, não foi a Aeronáutica que vazou informações e tampouco a CPI - já que os dados foram lacrados na terça-feira. "Vejo duas hipóteses: ou a TAM ou o governo" vazaram os dados da caixa-preta. O deputado Fernando Gabeira (PV) também defendeu que a CPI tenha acesso à lista de todos que receberam os dados da caixa-preta. "A quem interessa (o vazamento de dados)?", questionou Gabeira.