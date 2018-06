CPI do Apagão Aéreo aprova convocação de Denise Abreu

A CPI do Apagão Aéreo da Câmara marcou para quinta-feira, às 15 horas, o depoimento da diretora da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Denise Abreu. Ela pode, porém, se recusar a comparecer sob o argumento de que dispõe de 48 horas para atender a convocação. Mas o relator da comissão, deputado Marco Maia (PT-RS), disse que por telefone, no início desta semana, que a diretora da Anac se colocou à disposição da comissão. Havia cinco requerimentos nesse sentido que foram aprovados em conjunto. Denise terá de esclarecer denúncias do ex-presidente da Infraero, José Carlos Pereira, de que teria defendido a transferência de serviços dos aeroportos de Congonhas e de Campinas para o de Ribeirão Preto, para beneficiar um amigo. Ela deve responder também sobre a suspeita de ineficiência e omissão da agência diante do caos aéreo e sobre as recentes denúncias, publicadas no jornal O Estado de São Paulo, de que teria orientado às empresas aéreas a reagirem contra a determinação do Conac, de transferência de vôos do aeroporto de Congonhas. Na quinta também, Denise Abreu participará de audiência na CPI do Apagão Aéreo no Senado, às 11 horas. Com isso, se a sessão se estender por muito tempo no Senado, a sessão da CPI da Câmara poderá ser adiada. Os governistas, que votaram a favor da convocação de Denise Abreu, deixaram em seguida a sala de reunião da CPI, impedindo a votação de outros requerimentos, como o que trata da quebra de sigilo telefônico, bancário e fiscal da diretoria da Anac. A votação foi adiada para a próxima semana. Matéria ampliada às 14h58