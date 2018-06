CPI do Sistema Carcerário visita SP Falta de assistência jurídica e de atendimentos médico e odontológico foram as principais reclamações ouvidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Sistema Carcerário, ontem, em dois presídios paulistas: Penitenciária 1 de Franco da Rocha e Penitenciária Feminina Sant?Ana, no Carandiru. Hoje, os parlamentares encerram as visitas.