CPI na Assembleia elege comando e inicia trabalhos em meio a bate-boca A CPI da Bancoop na Assembleia Legislativa paulista estreou ontem com bate-boca protagonizado pelos deputados Samuel Moreira (PSDB) e Antonio Mentor (PT), por causa da montagem do comando da comissão. Autor do requerimento de criação do colegiado, Moreira foi eleito presidente, com sete votos a favor e duas abstenções. O clima tenso surgiu por causa da eleição do vice-presidente. O PT queria negociar a vaga, mas os sete governistas aprovaram o nome do deputado Chico Sardelli (PV). Na próxima semana, Moreira deverá indicar o relator. Ele escolherá entre o deputado Bruno Covas (PSDB) e Waldir Agnello (PTB). No fim do dia, bem depois da reunião, o PT se antecipou à já esperada convocação do tesoureiro do PT, João Vaccari Neto. Pediu também que seja ouvido o promotor José Carlos Blat, que investiga a cooperativa.