CPI no Rio investigará Cidade da Música A Câmara de Vereadores do Rio vai instaurar uma CPI para investigar supostas fraudes nos contratos firmados entre a Prefeitura e as empresas que prestaram serviços na construção e venda de equipamentos para a Cidade da Música. A primeira CPI foi finalizada no ano passado com três relatórios distintos - nenhum deles final.