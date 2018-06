CPI quer a suspensão de vôos sem reverso em Congonhas

O relatório final da CPI do Apagão Aéreo da Câmara deverá conter uma recomendação às companhias aéreas para que não pousem mais no Aeroporto de Congonhas com a pista molhada usando apenas um dos reversos. A afirmação foi feita nesta quinta-feira, 23, pelo relator da CPI da Câmara, deputado Marco Maia (PT-RS). O relator afirmou, ainda que poderá pedir a responsabilização judicial dos diretores da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), se for comprovado que sua participação na crise aérea e a atuação regulatória teve influência nos acidentes com o avião da Gol e da TAM.