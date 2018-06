CPI quer inquérito sobre vazamento de dados da caixa-preta

O presidente da CPI do Apagão Aéreo, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), afirmou nesta quarta-feira, 1º, que a comissão vai determinar a abertura de um Inquérito Policial Militar para apurar se a Aeronáutica vazou as informações sobre os dados da caixa-preta do Airbus da TAM. O deputado lamentou que a reportagem da Folha de S.Paulo dê a entender que o jornal acessou os dados a partir do Congresso. "Se houve vazamento, não foi pela Câmara. Todos os órgãos de imprensa nos procuraram e decidimos não divulgar nada." Veja também: Dados da caixa-preta serão analisados em sessão fechada da CPI Caixa-preta aponta que piloto não conseguiu desacelerar Airbus Brigadeiro diz que caixa-preta revela um 'filme de terror' Quem são as vítimas do vôo 3054 Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 O chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) Cenipa, brigadeiro Jorge Kersul Filho, esclareceu que, para ouvir o CD, é necessário um software especial que não está disponível nem no próprio Cenipa. Segundo Kersul, o que os deputados poderão ver é a transcrição, em inglês, dos diálogos gravados na cabine do Airbus momentos antes do acidente. Por isso, segundo Kersul, os dados da caixa-preta não devem ter sido vazados pelos parlamentares. "Se não podemos ouvir o CD, por que os dados vieram para cá?", questionou, irritado, o deputado Vic Pires Franco (DEM-PA). Kersul esclareceu que a Aeronáutica, ao enviar o CD, cumpriu o requerimento da CPI. Segundo o brigadeiro, os deputados podem ter acesso à decodificação dos dados técnicos da segunda caixa-preta do Airbus. Esses dados, segundo o chefe do Cenipa, podem ser rodados com programas convencionais de computador. Os deputados aprovaram a divulgação, única e exclusivamente, da transcrição das conversas entre os pilotos em inglês. A deputada Solange Amaral (DEM-RJ) argumentou que não há motivos para a CPI manter secretos dados que foram vazados à imprensa. Vazamento No começo da sessão Cunha mostrou que o envelope entregue na terça-feira, 31, pela Aeronáutica aos deputados continuava lacrado. Segundo o presidente da CPI, as transcrições dos dados das caixas-pretas devem ser transcritas e divulgadas publicamente. Porém, alguns deputados argumentam que a abertura pública faria com que os parlamentares fossem acusados de vazamento de dados. O relator da CPI, deputado Marco Maia (PT-RS), disse que a reiterou que a comissão não vazou as informações da caixa-preta. Segundo ele, os dados continuavam lacrados na manhã desta quarta e nenhum parlamentar teve acesso ao seu conteúdo. Maia informou que, além da Aeronáutica, podem ter tido acesso aos dados a TAM e a Airbus. Para o relator, é preciso apurar a responsabilidade pelo vazamento. A CPI se reúne em instantes, em reunião reservada, para analisar as informações entregues pelo Comando da Aeronáutica sobre o acidente com o Airbus da TAM, ocorrido no último dia 17. A reunião ocorrerá no plenário 2. (Com informações da Agência Câmara.)