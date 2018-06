CPI reabre reunião para ouvir representante da Airbus A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Crise Aérea reabriu há pouco a reunião para ouvir o vice-presidente de segurança de vôo da Airbus, Yannick Malinge. Ele deverá fornecer explicações técnicas sobre o funcionamento do modelo A-320, envolvido no acidente do dia 17, no aeroporto de Congonhas, que deixou quase 200 mortos.