CPI recebe diálogos entre controladores e pilotos do Airbus

A CPI do Apagão Aéreo da Câmara recebeu da Aeronáutica o áudio que registrou os diálogos dos controladores com os pilotos do Boeing da TAM, que se acidentou no dia 17 de julho, no Aeroporto de Congonhas, e que resultou na morte de 199 pessoas. O áudio foi entregue, na manhã desta terça-feira, 31, ao deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), vice-presidente da Comissão. "Assinei o recibo, lacrei e coloquei no cofre. Na reunião da CPI vamos decidir como deveremos tratar essas informações", afirmou Cunha. O deputado afirmou que as demais informações com a transcrição dos dados da caixa-preta deverão ser entregues ainda nesta terça à CPI. A Comissão tem reunião às 11 horas desta terça. Além de decidir o que será feito com as informações das duas caixas do Airbus que fazia o vôo 3054, os deputados vão ouvir três depoimentos. Para esta terça, estão marcados os depoimentos do superintendente da Infraero, Armando Schneider Filho, o presidente da Infraero, brigadeiro José Carlos Pereira e do piloto da TAM, José Eduardo Brosco, que na véspera do acidente pilotou o Boeing que se acidentou no dia seguinte.