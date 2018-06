CPI tem depoimentos sobre irregularidades na Infraero

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) do Senado que investiga a crise aérea toma, a partir das 11 horas desta quarta-feira, 15, depoimentos de empresários da área de marketing, com o objetivo de apurar irregularidades denunciadas à CPI por representantes do Ministério Público Federal, da Controladoria Geral da União e da Policia Federal em licitação promovida pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Estão convocados os empresários Michel Farah e Ettore Ferdinando Casoria, donos da FS3 Comunicação; Adilson José da Silva, empregado da Empresa Sá Publicidade; José Oliveira Sobrinho, presidente da Associação Brasileira de Mídia Aeroportuária; e o empresário Aristeu Chaves Filho. De acordo com as denúncias, há indícios de superfaturamento em contrato publicitário, no valor de R$ 26,8 milhões, firmado entre a Infraero e uma empresa de comunicação, a FS3 Comunicação.