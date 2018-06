CPI tem reunião fechada sobre dados da caixa-preta do Airbus

Os deputados da CPI do Apagão Aéreo vão decidir, em reunião secreta que começou às 15 horas desta terça-feira, 31, o que fazer com os dados da caixa-preta do Airbus da TAM que caiu no Aeroporto de Congonhas. FAB entrega informações das caixas-pretas Congonhas reabriu sem atestado, diz Schneider CPI analisa transcrições da caixa-preta Pereira vai à CPI após confirmação de saída Procon multa a Gol em R$ 672 mil TAM restringe pousos com reverso pinado ENQUETE: qual a pior frase da crise aérea? As cópias das informações da caixa-preta do avião, que fazia o vôo 3054 da TAM e matou 199 pessoas, foram recebidas nesta terça pela comissão. A sessão secreta não estava na programação original da CPI. Os deputados Marco Maia (PT-RS) e Rocha Loures (PMDB-PR) foram encarregados por Cunha para guardar o material no cofre da comissão. Com a reunião, o depoimento do presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), brigadeiro José Carlos Pereira, antes previsto para às 15 horas, foi transferido para mais tarde.