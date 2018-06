CPI vai lacrar sigilos de Denise Abreu A CPI do Apagão Aéreo do Senado vai lacrar todas as informações dos sigilos bancários, fiscais e telefônicos em posse da comissão, por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão resulta de mandado de segurança impetrado pela ex-diretora da Anac Denise Abreu. Ela argumentou que a CPI abriu seus sigilos desde 2003, três anos antes de assumir a diretoria da Anac.