CPI vota pedido de depoimento de Jobim nesta quarta-feira

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, poderá ser ouvido pelos senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Apagão Aéreo. O presidente da CPI, senador Tião Viana (PT-AC), incluiu na pauta de votações desta quarta-feira, 1º, o requerimento de sua autoria pedindo a presença, na comissão, do novo ministro. Em outro requerimento que deverá ser examinado na mesma reunião, às 17 horas desta quarta, Tião Viana pede às empresas de avião civil TAM, GOL e Varig "informações sobre a escala de trabalho dos tripulantes de suas aeronaves nos últimos noventa dias". A CPI do Apagão Aéreo realiza reunião administrativa, na qual deverá apreciar nove requerimentos apresentados pelo relator. Seis desses requerimentos pedem a transferência de sigilos bancário, telefônico e fiscal de pessoas envolvidas com denúncias de corrupção na Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) desde 1º de janeiro de 2003.