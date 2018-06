CPTM estende linha até o Grajaú A Linha 9-Esmeralda (antiga Linha C) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) terá mais duas estações a partir de amanhã: Primavera-Interlagos e Grajaú. Com isso, os trens farão o trajeto entre Osasco e Grajaú, passando pela Cidade Universitária. Na abertura, também serão apresentados quatro dos 12 trens adquiridos pelo governo paulista especialmente para essa linha. Segundo a CPTM, os passageiros já poderão usar as duas novas estações após o término da cerimônia oficial, marcada para as 11h30. A companhia afirmou ainda que a ampliação faz parte do projeto de adoção da primeira linha de metrô de superfície, que deve tornar-se padrão nos 160 quilômetros de vias administradas pela CPTM até 2010.