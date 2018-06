CPTM monta esquema especial durante greve de ônibus A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) montou um esquema especial de circulação de trens durante a greve dos motoristas e cobradores de ônibus da capital. Caso se concretize a greve de ônibus, prevista para a próxima segunda?feira (24/06), a CPTM estenderá o horário de pico das suas seis linhas. O esquema não tem horário para terminar, dependerá do fluxo de passageiros que imigrarão para os trens. Linhas A (Brás ? Francisco Morato) e D (Luz ? Rio Grande da Serra) Os trens circularão com intervalos de nove minutos Linhas B (Júlio Prestes ? Itapevi) e C (Osasco ? Jurubatuba) O intervalo entre as composições será de 7 minutos Linhas E (Brás-Guaianazes-Mogi das Cruzes) e F (Brás ? Calmon Viana) As composições circularão com intervalos de sete minutos, entre Brás e Guaianazes (Expresso Leste), e de nove minutos entre as estações de Guaianazes até Estudantes. Já na Linha F o intervalo é de 10 minutos. Vale lembrar, que a operação comercial tem início às 4h00 e vai até meia-noite.