CPTM reforça segurança para jogo entre Corinthians e São Caetano A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vai reforçar a seguranças nas estações da Linha D (Luz-Rio Grande da Serra) nesta quarta-feira, 30, em razão do jogo entre Corinthians e São Caetano. O clássico será disputado no Estádio Anacleto Campanella, no município de São Caetano do Sul, às 22 horas, pelo Campeonato Brasileiro 2006. Mais de 30 agentes de segurança trabalharão no período de maior fluxo de passageiros e torcedores nas estações e também no interior dos trens, além dos 380 do quadro efetivo diário. As torcidas serão acompanhadas em todo o sistema, principalmente no período da volta. De acordo com informações da CPTM, para impedir o encontro de grupos rivais em pontos de grande movimento, os primeiros carros do trem são destinados a fãs de um time e os últimos, do adversário. Também será realizada revista pessoal para apreender objetos considerados perigosos.