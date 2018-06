Cracolândia ''abastece'' todas as classes

Os viciados que circulam consumindo drogas livremente são só parte do cenário da cracolândia, na região central de São Paulo. Por trás deles, há um esquema organizado de distribuição e venda ilegal de crack que abastece todas as classes sociais. Durante duas noites e duas madrugadas, ao longo de duas semanas, a reportagem acompanhou o esquema de funcionamento do tráfico, que tem até hierarquia própria. Confira imagens do tráfico de drogas na cracolândia na TV Estadão Os compradores chegam de carro, moto ou a pé. Um casal, cuja mulher está grávida, para em um Audi e compra pedras duas vezes na madrugada da última sexta-feira. Um rapaz com roupa de grife negocia com revendedores-usuários a pé. Segundo moradores, é comum a presença de táxis. "São tantos carros que chegam a fazer fila", conta uma moradora da região. Em menos de uma hora no começo da noite de uma quinta-feira foi possível flagrar duas motos, três carros de alto padrão e dois consumidores de classe média, a pé, adquirindo crack no cruzamento das Ruas Guaianases e Vitória, um dos pontos mais fortes do "comércio". Na mesma noite, houve uma promoção relâmpago, comum, segundo os moradores. Durante uma hora, o crack (chamado de "bloco" ou "dado") foi vendido a R$ 5 a pedra, metade do preço normal. "Olha a promoção do bloco", gritavam funcionários do tráfico. O crack sai de pelo menos três laboratórios nas proximidades. Bicicleteiros (homens e garotos) levam a droga para as vendedoras nas ruas. Gritam: "Olha o ?bloco? quentinho, acabou de sair o ?bloco?"; "Quem quer rachar um ?bloco?? Só R$ 5"; "Tem por R$ 4". Segundo moradores, um deles costuma usar megafone. No entanto, os bicicleteiros não vendem as pedras - entregam a mulheres que fazem o serviço. São adolescentes viciadas ou mulheres bem-vestidas. As menores vendem para todos os clientes. As moças bonitas entregam a droga aos usuários, para que eles a vendam. Elas também oferecem a droga aos clientes abastados, nos carrões. De cabelo Chanel e jaqueta de couro, uma garota distribui as drogas para os dependentes trabalharem. Mais tarde, dá o "pagamento" a um deles, jogando farelos de pedra no chão. O viciado se arrasta para pegar os restos. Nas esquinas, garotos atuam como olheiros e dão o alerta de que a "loira está chegando". Loira é a Polícia Militar, que faz ronda no local, mas só consegue que os viciados andem de um lado para o outro. Entre a noite de segunda-feira e a manhã de terça passada, a reportagem presenciou a ação da PM no cruzamento das Ruas Conselheiro Nébias e Vitória. Por toda a noite, os PMs dispersavam os usuários. "Não deixar acumular (drogados) é um dos objetivos, porque as aglomerações causam mais problemas", diz o tenente-coronel Osni Rodrigues de Souza, do 13º Batalhão, que atua na área. As polícias Civil e Militar, no entanto, negam que o tráfico seja estruturado. Dados da PM apontam que, de janeiro a 17 de julho, 40 traficantes foram presos na cracolândia, todos com quantidades entre 80 e 100 pedras, o que a corporação classifica como "pequenas". Na semana passada, o patrulhamento foi intensificado. Mas a PM não revela os números, por "estratégia". Para o diretor do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (Ibccrim), Cristiano Maronna, a visão da polícia de que o tráfico da cracolândia só abastece pessoas da região é equivocada. "Quem chega ali compra, como em toda atividade do tráfico."