Cratera interdita cruzamento entre avenidas da zona norte O cruzamento entre a Avenida do Estado com a Avenida Santos Dumont, na região centro-norte de São Paulo, continuava parcialmente interditado na manhã desta segunda-feira, 5, por conta de um buraco aberto no final de semana na região. O motorista que seguia no sentido zona norte da capital encontrava a pista expressa da Santos Dumont interditada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para que técnicos da Prefeitura trabalhassem no local.