Cratera se abre nos arredores do presídio do Carandiru Uma cratera abriu-se nesta quinta-feira à noite na Rua Major Sampaio, uma travessa da Avenida Ataliba Leonel, ao lado da Penitenciária do Estado, no Complexo Penitenciário do Carandiru, zona norte de São Paulo. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, o buraco pode ter sido causado pela explosão em um bueiro próximo a um posto de gasolina. Funcionários da prisão foram ao local verificar o que havia ocorrido. A secretaria descartou a possibilidade de que se tratasse de uma tentativa de fuga por meio de um túnel, mas o tenente da PM Douglas Haruki, que esteve no local, disse que essa hipótese não estava afastada. A polícia, segundo ele, vigiaria o local durante a noite.