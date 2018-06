Crea fará vistoria em áreas de risco de Nova Friburgo

SÃO PAULO - O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) realiza nesta quarta-feira, 4, uma vistoria na cidade de Nova Friburgo, Região Serrana, para avaliar os principais pontos com risco de desabamento. O município sofre com os temporais registrados nos últimos dias.

A equipe irá percorrer pontos já avaliados anteriormente pelo conselho e verificar se as medidas sugeridas foram implantadas.

Em agosto do ano passado, o conselho divulgou um relatório onde apontava medidas de curto, médio e longo prazos a serem implantadas na região. Na época, após seis meses da tragédia que atingiu os municípios serranos, as inspeções nos municípios de Bom Jardim, Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis revelaram a fragilidade das cidades para lidar com os problemas causados pelo mau tempo.