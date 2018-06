Crea fará vistoria Marquês de Sapucaí e Cidade do Samba, no Rio

SÃO PAULO - Fiscais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) irão vistoriar nesta sexta-feira, 3, as instalações da Passarela Professor Darcy Ribeiro, popularmente conhecida como Sambódromo da Marquês de Sapucaí, e da Cidade do Samba, no bairro Gamboa.

A entidade tem a intenção de verificar as recentes obras de ampliação e as condições de segurança dos barracões, que no ano passado foram destruídos por um incêndio. A vistoria terá início às 11 hora no Sambódromo.

Incêndio. A Cidade do Samba foi atingida por um incêndio no dia 7 de fevereiro do ano passado. O fogo começou por volta das 7 horas e foi controlado quatro horas depois.

Mais de 30 viaturas do Corpo de Bombeiros trabalham no combate as chamas. Uma vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital por inalar fumaça.