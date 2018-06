Cresce defesa de prévias no PSDB após ação de Aécio

A articulação do senador Aécio Neves (PSDB-MG) para disputar a Presidência em 2014, explicitada em entrevista ao Estado com a declaração do mineiro de que está preparado para enfrentar tanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quanto a presidente Dilma Rousseff, provocou reação imediata de dirigentes tucanos em defesa de prévias.

Expoente do grupo serrista do PSDB, o senador Aloysio Nunes (SP) defendeu ontem eleições prévias no partido para escolher o candidato tucano a presidente em 2014. Ao elogiar a forma como Aécio Neves anunciou a pretensão de disputar a corrida presidencial, Aloysio destacou a prudência do mineiro, "deixando em aberto um leque de candidaturas", entre as quais a do ex-governador José Serra.

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, endossou as ponderações do serristas. "Temos também o Serra, que já foi nosso candidato na última eleição, e os governadores Marconi Perillo e Beto Richa. A democracia começa dentro de casa. É preciso um processo interno de escolha e é esse processo interno que legitima o candidato para que depois ele vá buscar o voto na sociedade", disse Alckmin.

Aécio e o governador de São Paulo concordam que o timing da definição da candidatura a presidente é "o alvorecer de 2013", mas Aloysio diz que está mais preocupado com a forma de escolha que com a data. "Sou favorável a uma prévia para valer, que dê total legitimidade à escolha", disse o senador, convencido de que o processo facilitaria a união do partido em torno do candidato pela forma "absolutamente incontestável" de definir o nome.

Alckmin, por sua vez, não fez comentários sobre regras das prévias. "Entendo que a escolha, como o Aécio mesmo disse, não é agora. Isso deve ocorrer a partir de 2013, mas acho que é muito bom para o País ter pessoas preparadas, com experiência, com espírito público para disputas de grande responsabilidade", disse o governador paulista.

Aloysio considerou "inevitável" que Aécio dissesse que "vai para a briga contra quem quer que seja". Entende que isto demonstra "confiança no partido e nele, como candidato" e chama a atenção para o fato de que "é absolutamente importante que o leque de nomes fique em aberto até o momento da definição".

Organização. Questionado sobre a eventual resistência do ex-governador paulista em participar de prévias partidárias com Aécio nas eleições de 2010, Aloysio afirmou que "Serra não se posicionou contra as prévias de jeito nenhum", lembrando que foi Aécio quem desistiu de entrar na disputa no fim de 2009. E insistiu na tese de que prévias são um instrumento para arejar e fortalecer a estrutura do partido, porque levam os candidatos a um contato com a sociedade.

Como prévias demandam um recadastramento de filiados, Aloysio cobra desde já que a executiva se movimente com uma campanha de filiação onde o partido está fragilizado. Lembra que a organização é um ponto "fragilíssimo" do PSDB.