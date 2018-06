Criança achada em pia batismal de igreja foi violentada Antes de morrer, a pequena Gabrielli Cristina, de apenas um 1 ano e 8 meses, foi estuprada e estrangulada. É o que aponta o laudo necroscópico divulgado neste domingo. A menina foi encontrada desmaiada na pia batismal da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Joinville (SC), no último sábado, 3. Segundo o site do jornal Diário Catarinense, a garota ainda foi socorrida por fiéis que estavam no local, mas já chegou morta ao hospital. A menina apresentava hematomas na região do pescoço. Gabrielli era filha de Juliarde Luiz Eichholz e Andréia Pereira, ambos com 26 anos. Eles têm outro filho de cinco anos. A criança havia sido levada até o templo por um casal de primos e foi deixada com outras crianças em uma pequena sala, de onde desapareceu. A menina foi encontrada desacordada, por volta das 10h30 de sábado, por fiéis que estavam no culto de reinauguração da igreja, situada no bairro Iririú. A menina foi socorrida, mas chegou morta na emergência do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt. Investigação Ainda no sábado, um homem que teria sido visto com a menina chegou a ser preso, mas foi liberado pelo delegado de plantão, Rubens Passos de Freitas, após prestar depoimento, por falta de provas contra ele. A Polícia Militar localizou, no pátio de uma residência situada perto do templo onde ocorreu o crime, vestimentas masculinas molhadas. Segundo o delegado, esse indício não tinha relação com o crime. "O estranho é que nenhuma das pessoas que estavam no culto viu o que aconteceu, nem mesmo presenciou a menina sendo colocada na pia batismal, que fica junto ao altar", comentou o delegado.