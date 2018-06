Criança cai do quarto andar de prédio em São Paulo Uma menina de quatro anos caiu do quarto andar de um edifício na Avenida Pereira Magalhães, em Pirituba, zonal oeste de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 29. Mariane Souza Silva caiu da janela da cozinha, com aproximadamente 11 metros de altura. Ela foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada por um dos helicópteros da Polícia Militar ao Hospital das Clínicas, onde permanece internada em estado grave. Em depoimento na Polícia Civil, a vizinha de 19 anos, que não teve a identidade divulgada, contou cuidava de Mariane no apartamento a pedido dos pais dela, que estavam trabalhando. A vizinha disse que precisou sair para ir até seu apartamento, no andar debaixo, e deixou a garota sozinha por alguns minutos. Quando voltou, viu que a menina havia caído. A vizinha passou mal e foi socorrida no Pronto-socorro de Parada de Taipas. A mãe de Mariane, Miriam de Souza Cruz, de 25 anos, auxiliar de cozinha, contou aos policias que já havia pedido para seu marido colocar grade na janela. Matéria alterada às 18h22 para acréscimo de informações