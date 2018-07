Criança cai em córrego e desaparece A Sala de Imprensa do Corpo de Bombeiros confirmou que uma criança, com idade aproximada de 10 anos, desapareceu após cair, neste domingo, num córrego em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Durante a chuva que cai sobre a cidade, a criança e sua mãe atravessavam, por volta das 15h30, uma ponte improvisada de madeira, na Rua Machado de Assis, perto da divisa com a zona sul de São Paulo. As duas caíram no córrego, mas a mãe da criança foi retirada da água por pessoas que presenciaram a cena. A criança, porém, sumiu no córrego. Bombeiros estão terminando as buscas, que serão reiniciadas nesta segunda-feira. A chuva provocou apenas um trecho de alagamento intransitável na cidade de São Paulo, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A Avenida Guarapiranga teve a pista no sentido bairro-centro totalmente invadida pela água, na altura do número 800. Os veículos tiveram que se desviar pela Rua José Rafaelli. Por volta das 15h30, um acidente de trânsito deixou três vítimas na Avenida Imirim, 4.464, na zona norte. Bombeiros levaram duas das vítimas - uma mulher e uma criança de 6 anos -, para o pronto-socorro da Cachoeirinha, aonde chegaram com ferimentos leves. A outra vítima foi socorrida pela Polícia Militar. Na Rodovia Régis Bittencourt, a chuva alagou dois trechos - quilômetros 285 e 287 - da pista sentido Paraná-São Paulo, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A Polícia Rodoviária Federal informa que o congestionamento total nos dois trechos atinge seis quilômetros. Só alguns motoristas conseguem passar pelos alagamentos.