Criança de 2 anos morre com suspeita de overdose em Rio Branco

SÃO PAULO - Uma criança de dois anos morreu na noite de segunda-feira em Rio Branco (AC) com suspeita de overdose. A polícia acredita que ela tenha ingerido cocaína. A mãe, de 29 anos, foi ouvida e liberada.

No depoimento, ela disse que encontrou um papelote de cocaína na rua há 15 dias e guardou a droga dentro da carteira. O outro filho dela, de 4 anos, teria dado a droga para o irmão, que engoliu o entorpecente.

A criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Samu), mas não resistiu. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.

A delegada Áurea Letícia Carneiro Ribeiro Dene, da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher, disse que aguarda o laudo do Instituto Médico Legal (IML) para dar prosseguimento as investigações. O resultado do exame vai determinar a verdadeira causa da morte da criança.