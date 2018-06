Criança de 3 meses esfaqueada pelo pai morre no RS

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Morreu na madrugada desta sexta-feira, 28, a bebê de três meses e 14 dias que foi supostamente esfaqueada pelo pai em Porto Alegre, no fim da noite de quarta-feira, 26. S.P.S. estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital da Criança Conceição e faleceu por volta das 3 horas desta sexta-feira.

O suspeito, o pai da criança, foi preso pelos policiais militares próximo à casa, sentado na calçada e com ferimento na barriga, alegando que havia tentado o suicídio logo após esfaquear a própria filha.

O crime teria ocorrido após uma discussão entre os pais da criança. Por volta das 23 horas, a Brigada Militar (polícia gaúcha) recebeu um chamado relatando que o homem teria ferido a própria filha com uma faca.

Vingança

O acusado contou que o motivo da tentativa de homicídio foi por vingança contra a companheira, segundo a Polícia Civil. A mãe da vítima declarou que presenciou o companheiro ajoelhado sobre a cama com a faca na mão, e a filha sangrando. Ela conseguiu tirá-lo de cima dela, jogando-o ao chão e chamou por socorro dos vizinhos do Bairro Rubem Berta, zona norte de Porto Alegre.

A faca, com 21 centímetros de lâmina, foi apreendida ainda com manchas de sangue, bem como a bainha da mesma, localizada na casa do agressor. Também foram apreendidos na casa munição 19 cartuchos de calibre 32.

A polícia tem o prazo de 10 dias para concluir as investigações, objetivando esclarecer os motivos do crime e as consequências.