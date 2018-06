Criança de 4 anos cai de 2.º andar de prédio Uma criança de 4 anos foi jogada do segundo andar de um prédio em Itaúna (MG), na tarde de domingo. Até ontem, o menino estava internado em estado grave, com traumatismo craniano e fraturas em uma perna. A mãe, Tharlane Magalhães, é a principal suspeita. Ela está internada, com escolta policial, porque tentou suicídio após a queda.