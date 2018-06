Uma criança, de 5 anos, caiu do segundo pavimento de um sobrado, localizado na Rua Bento Ribeiro, no centro do Rio, na manhã desta terça-feira, 15, segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros.

Ainda não há informações sobre o estado do garoto, que foi levado para o Hospital Souza Aguiar. De acordo com os bombeiros, ele estava sozinho em casa no momento da queda.