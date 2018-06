Criança de 7 anos e 2 homens morrem em tiroteio na Baixada Fluminense

RIO - Dois homens e uma criança de 7 anos morreram durante uma troca de tiros na madrugada desta quarta-feira, 15, na Rua Olavo Bilac, no bairro Piã, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Outras três pessoas foram baleadas e permanecem hospitalizadas. Duas mulheres estão internadas no Hospital do Joca, em Belford Roxo, e um rapaz, atingido nas nádegas, foi encaminhado ao Hospital da Posse, no município vizinho de Nova Iguaçu.

Testemunhas disseram a policiais militares do 39º Batalhão (Belford Roxo) que os tiros teriam sido disparados por dois ocupantes de um carro preto, com vidros com película escura, que passou pelo local pouco depois da meia-noite. Os atiradores, que estavam encapuzados, desceram do veículo e atiraram em direção aos dois adultos que morreram. As vítimas seriam integrantes de uma milícia que age na região.

As outras quatro pessoas, entre elas a criança que morreu, teriam sido feridas durante o tiroteio. Após a execução, os atiradores fugiram.

O registro de ocorrência foi feito na 54ª Delegacia de Polícia (Belford Roxo).