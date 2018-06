Criança de quatro anos morre após soterramento em Minas As chuvas que atingem Minas Gerais provocaram a morte de uma criança, em Cataguases, na Zona da Mata. Marcela Vitória Lima Andrade, de 4 anos, dormia com a mãe, Regiane de Moraes Lima, 34, na madrugada de ontem, quando a casa em que moravam foi soterrada. As duas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital Municipal de Cataguases. Marcela não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A mãe teve escoriações. A Zona da Mata é uma das regiões mineiras mais atingidas pelos temporais. Só em Cataguases, na madrugada desta quinta-feira, cerca de 600 casas foram alagadas. A cidade está em situação de emergência desde o fim do ano passado e a prefeitura analisa a possibilidade de decretar estado de calamidade pública. Com a morte de Marcela, subiu para 25 o número de mortos por causa das chuvas em Minas, desde 1º de outubro de 2006, dos quais oito na Zona da Mata. No total, são nove casos a mais que no período de chuvas entre 2005 e 2006. Até o momento, 116 municípios decretaram situação de emergência, 9.269 pessoas ficaram desabrigadas e 31.125, desalojadas, de acordo com balanço da Defesa Civil.