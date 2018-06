Criança é atacada por pit bull dentro de casa, em Belo Horizonte

BELO HORIZONTE - Um garoto de um ano foi gravemente ferido por um cão da raça pit bull dentro da casa da avó, no bairro Esplanada, região leste de Belo Horizonte. O ataque ocorreu na noite de quinta-feira, 30, e, até a tarde de ontem, a criança continuava internada em estado gravíssimo no centro de terapia intensiva (CTI) do Hospital de Pronto-Socorro João XXIII (HPS).

Segundo a Polícia Militar (PM), o pit bull escapou do canil onde vive nos fundos da residência enquanto a avó havia saído com o neto para ir a um supermercado. Quando retornaram, o cão avançou no garoto assim que a mulher abriu a porta. O cão pertence a um tio do menino, que não estava em casa no momento do ataque.

A criança sofreu fraturas em ossos da face, além de outros ferimentos no rosto e no pescoço. O menino foi levado por vizinhos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido posteriormente para o HPS. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.