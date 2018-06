Criança é atacada por tigre em zoológico no oeste do Paraná

CASCAVEL - Um menino de 11 anos foi atacado por um tigre na tarde desta quarta-feira, 30, no zoológico de Cascavel, no oeste do Paraná. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o ataque provocou ferimentos graves no braço direito. A criança foi levada para o Hospital Universitário, onde passou por uma cirurgia de emergência.

O menino estava em um local proibido no recinto dos felinos quando foi atacado pelo tigre, chamado Hu, que tem mais de 200 quilos. A criança estava visitando o zoológico municipal em companhia do pai, Marcos Antônio Rocha, 43 anos e do irmão, de 3 anos. Mesmo com os alertas dos visitantes, o pai teria ignorado os riscos que o filho corria. Uma família de Santa Catarina que visitava o zoo registrou o ataque em vídeo.

A imagem mostra o garoto alimentando os animais e ainda tenta acariciá-los. Em um desses momentos, o tigre o ataca mordendo o seu braço direito, que teve um corte profundo. Os socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados e chegaram em poucos minutos até o local, onde foram feitos os primeiros socorros.

O recinto dos tigres é monitorado por guardas patrimoniais, mas a criança teria aproveitado o momento de ausência deles para avançar até a área proibida. O pai do menino prestou esclarecimentos à Polícia Militar.

Marcos do Carmo Rocha poderá responder por lesão corporal grave e falta de cautela, um a vez que teria negligenciado o alerta das pessoas sobre o perigo que o filho corria em local proibido.Marcos e o filho de 11 anos são moradores de São Paulo e viajaram a Cascavel para visitar o menino de 3 anos, que mora na cidade com a mãe.

De acordo com informações do Hospital Universitário, a criança ferida permanece em estado grave. O Conselho Tutelar também acompanha o caso.