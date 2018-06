Criança é atingida por bala perdida em Cuiabá após jogo da seleção

CUIABÁ - Uma criança de apenas sete anos foi vítima de bala perdida em Cuiabá, no Mato Grosso, na noite desta quinta-feira, 12, durante as comemorações da primeira partida da Copa do Mundo, entre Brasil e Croácia. O tiro partiu de torcedores que estavam em carros e motos, em um posto de abastecimento em frente à Praça 8 de abril, localizada no fim da Avenida Getúlio Vargas, um dos principais pontos de encontro da cidade. A Polícia Militar não forneceu os nomes da criança e do pai.

De acordo com testemunhas, a criança estava em pé brincando com o pai numa calçada ao lado de uma banca de jornais, quando foi atingida na perna. Logo após o incidente, a avenida foi fechada pela PM, e nenhum carro passava.

Acompanhada pelo pai, a criança foi socorrida por policiais da Ronda Ostensiva Tático Móvel (Rotam) e levada para o Pronto Socorro Municipal de Saúde (PSMS) - ela não corre risco de morte.

Após o caso, houve uma verdadeira varredura na região. Helicópteros da PM, centenas de policiais militares em viaturas, motos, soldados do Exército e até mesmo agentes da Força Nacional estiveram no local. Sem conseguir atenção, um militar da Rotam atirou para o alto.

Segundo o comandante regional especializado, o coronel Otomar Pereira e Pereira, "o autor dos disparos ainda não foi identificado".

Esquema de segurança. O esquema de segurança montado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública conta com a atuação de 1.700 homens de Mato Grosso e 1.600 agentes das Forças Armadas. Há reforço na segurança nas imediações da Arena Pantanal, onde ocorrerão os jogos, no Fifa Fan Fest e no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande.

Homens do Exército fazem segurança dia e noite na área onde fica localizado o principal sistema de abastecimento da cidade, na Avenida São Sebastião, na região central.

No primeiro dia da Copa, a Delegacia Móvel registrou dois furtos. Um deles aconteceu no intervalo do jogo entre Brasil e Croácia.