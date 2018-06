Criança é atingida por bala perdida na zona norte do Rio

RIO - Um menino de oito anos foi atingido por uma bala perdida quando caminhava da escola para casa, no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na zona norte do Rio, nesta segunda-feira, 5. Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Macacos trocavam tiros com traficantes quando a criança foi atingida. Não se sabe a origem do tiro que o baleou.

O menino foi levado para o Hospital Federal do Andaraí, na zona norte, e até as 18h10 desta segunda-feira, não havia informações sobre seu estado de saúde. Nenhum suspeito de participar do tiroteio contra os policiais havia sido preso.

Idosa. Na noite do dia 27 de abril, uma mulher de 72 anos foi baleada e morreu após um tiroteio entre policiais e criminosos na Favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, no Rio. Ela foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Alemão, mas não resistiu.