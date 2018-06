Criança é encontrada morta dentro de casa em SP A menina N.G.S., de apenas sete anos, foi assassinada na noite de quinta-feira em uma residência da Cohab, em Guaianazes, zona leste da capital paulista, informa o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A mãe de N.G.S. foi quem acionou a polícia. Ela disse que ao entrar no apartamento da família encontrou a filha já morta. A menina apresentava sinais de facadas e possivelmente teria sido estuprada, segundo a polícia. Em depoimento, ela disse que saiu de casa por volta das 17 horas, trancou o apartamento e, quando voltou, teve de abri-lo novamente, pois continuava trancado. Foi quando encontrou a filha assassinada. A polícia ainda não sabe quem pode ter assassinado e, possivelmente, violentado a criança. O caso foi registrado no 44º Distrito Policial. Até as 4h30 da madrugada desta sexta-feira nenhum parente da vítima havia chegado ao IML.