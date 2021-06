Criança está em estado grave de saúde após cair de atração no Beto Carrero, em Santa Catarina

Uma criança de 6 anos está em estado grave após cair de uma das atrações do parque Beto Carrero World, no último sábado, 19, em Penha, Santa Catarina. Enzo caiu de dois metros de altura de uma estátua de gorila, sofreu traumatismo e, na noite de sábado, 20, passou por cirurgia no crânio.

A família, que é natural de Curitiba, comemorava o aniversário da criança. Chovia no momento da queda. Segundo informou a administração do parque, Enzo se desequilibrou quando tentava bater uma foto nos braços do gorila, que é uma das atrações do local.

“A situação é grave, ele está sedado, mas estável na terapia intensiva. A família o acompanha”, informou Fábio Oliveira, diretor administrativo do Hospital Infantil Pequeno Anjo, em Itajaí.

Por nota, a administração do Beto Carrero informou que Enzo foi atendido no local e a equipe de bombeiros o conduziu com a ambulância do parque para o pronto-atendimento mais próximo, ficando sob os cuidados médicos.

“Houve uma evolução do caso, e Enzo foi transferido para o Hospital Pequeno Anjo na cidade de Itajaí, onde segue em observação. Desde o início, o parque manteve contato e segue dando assistência à família que com tanto carinho se programou para essa viagem. Esperamos vê-lo em breve se encantando em nosso mundo de fantasia e diversão. Força, Enzo!!”