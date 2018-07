Criança morre afogada em balde Uma criança de um ano e meio de idade morreu afogada dentro de um balde na manhã de hoje, em São José dos Campos. Segundo a mãe da criança, Maria José de Paula Estevan, o menino Josias Estevan estava brincando no quintal e os baldes estavam cheios de água com roupas. Ela contou à polícia que se distraiu e, quando percebeu, a criança estava morta, com a cabeça no balde e as pernas para fora. O acidente aconteceu no bairro Rio Comprido, na periferia de São José dos Campos.