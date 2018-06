Criança morre afogada em piscina de parque aquático em Foz do Iguaçu

Uma menina argentina de oito anos morreu afogada após ter o cabelo sugado pelo ralo de uma piscina do parque aquático Acquamania, em Foz do Iguaçu, no Paraná. O caso ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira, 18. O parque está localizado a 5 quilômetros da fronteira com a Argentina.

A criança foi socorrida com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Costa Cavalcanti, mas não resistiu e morreu na noite de sexta. Segundo a Prefeitura de Foz do Iguaçu, o corpo da garota foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) neste sábado e será enterrado na Argentina.

Ainda de acordo com a administração municipal, a criança estava acompanhada da família e teve o cabelo sugado por um tubo de sucção no fundo da piscina.

A jovem foi socorrida por populares e por um salva-vidas. Foi levada pelo Samu ao hospital e entrou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica, mas morreu no local.

A Prefeitura informou que será iniciada uma investigação a partir da próxima segunda-feira, 21. A administração municipal quer apurar se o parque cumpria uma lei que entrou em vigor em 2014 e exigia a instalação de dispositivos de segurança para desarmar a sucção de ralos nas piscinas.

Os nomes dos familiares não foram informados. Procurado, o parque não se manifestou até 16 horas deste sábado.