Criança morre ao brincar com bombinha Um morteiro improvisado com uma lata de leite e bombinhas matou, na noite de Natal, o menino Abner da Silva Rosa, de 8 anos. Ele brincava com vizinhos na quadra do condomínio onde morava com a família em Guarulhos, na Grande São Paulo. O artefato explodiu e um pedaço de metal da lata cortou a veia jugular do menino, que morreu na hora.