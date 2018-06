Criança morre ao cair de varanda de hotel na Barra da Tijuca, no Rio

RIO - Um bebê de um ano e quatro meses morreu ao cair da varanda do quarto andar do hotel em que estava hospedado com seus pais, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, nesta sexta-feira, 28.

Segundo a Polícia Militar (PM), a criança chegou a ser levada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, no mesmo bairro, mas o socorro não evitou sua morte. O hotel fica na avenida das Américas.

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca), onde os pais prestaram depoimento, mas o conteúdo das declarações deles não foi divulgada pela polícia. Segundo a PM, a família veio de São Paulo para passar o Réveillon no Rio.