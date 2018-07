Criança morre ao cair do 9º de prédio em Santos Um menino de 4 anos caiu esta manhã do 9º andar do prédio onde morava, na Rua Pedro Borges Gonçalves, 31, no bairro José Menino, em Santos, perto da divisa com o município de São Vicente. Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança morreu na hora e o corpo foi levado para o Pronto Atendimento da Santa Casa de Santos. O caso será registrado no 7º Distrito Policial do Gonzaga.