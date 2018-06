Criança morre ao ser atropela por kombi no Rio

Uma criança morreu e uma pessoa ficou ferida na manhã desta quinta-feira, 21, após serem atropeladas por uma kombi na Rua Irapuã, na Penha, subúrbio do Rio. De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 7 horas, quando as vítimas estavam em uma calçada e foram atingidas. Além da criança, segundo os bombeiros, uma mulher, de 31 anos, também foi atingida. Ela foi encaminhada para o Hospital Getúlio Vargas, mas não há informações sobre o estado de saúde.