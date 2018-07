Criança morre após ser atropelada por adolescente de 13 anos Vítor Manuel Vieira dos Santos, de 2 anos, morreu, na tarde de ontem, em Brotas, na região de Ribeirão Preto, após ser atropelado por um carro dirigido por um adolescente de 13 anos. Segundo a polícia, testemunhas disseram que o carro estava entre 60 e 70 km/h, excessivo para o local. Vítor foi socorrido, mas morreu antes de chegar ao hospital. O adolescente disse à polícia que, escondido, pegara a chave do carro, da bolsa da mãe, para passear pelo bairro. Ele sabia dirigir, pois o pai o ensinara em estradas rurais do município. O adolescente foi levado para uma cela especial da cadeia local e está à disposição da Vara da Infância e da Juventude, que avalia o caso e decide as providências a serem tomadas. Os pais devem ser responsabilizados pela ação do filho, mas não criminalmente.