Criança morre atropelada por caminhão do Papai Noel, no RS

São Paulo, 24 - Gabrielly Lima Soares, de seis anos, morreu atropelada na noite desta sexta-feira, 23, por um caminhão do Papai Noel, em Pedro Osório, no Rio Grande do Sul.

Segundo informações da Brigada Militar, por volta das 20 horas, o caminhão da prefeitura circulava pelas ruas da cidade transportando o Papai Noel, que distribuía doces às crianças, quando, no bairro do Paraíso, acabou atropelando a menina.

Durante a aglomeração das crianças para ganhar os doces, Gabrielly caiu e foi atropelada pelo caminhão. Ela foi levada à Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Brigada Militar, o caminhão da prefeitura foi apreendido pois o licenciamento estava atrasado. O motorista do caminhão não era funcionário da prefeitura. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Pelotas, que ainda não foi liberado, segundo a Brigada Militar.