Criança morre carbonizada dentro de casa Uma vela causou uma tragédia para a Família Pessoa, em Guarulhos. No final da noite de ontem, a casa da família na Grande São Paulo pegou fogo. Uma criança de 7 anos morreu carbonizada. O incêndio começou às 23h desta quarta-feira na residência de Maria Helena da Silva Pessoa. Ela e dois filhos, Augusto César da Silva Pessoa, de 7 anos, e Cléber da Silva Pessoa, de 10 anos, dormiam num dos quatro cômodos do imóvel, no bairro Nova Cidade. Segundo Helena, que sustenta a casa sozinha com a venda de bordados e mora com dois dos quatro filhos, a vela era usada para iluminar o local. De acordo com a mãe da família, a luz foi cortada por não ter conseguido pagar a conta de energia nos últimos meses. Ao despertar e ver a casa em chamas, Maria Helena conseguiu ainda sair do imóvel com o filho mais velho, mas depois não conseguiu retornar por causa da rápida proliferação do fogo. Três viaturas dos Bombeiros foram acionadas, mas, quando os policiais chegaram, Augusto já estava morto. O caso foi registrado no 04º Distrito Policial de Guarulhos.