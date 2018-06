Criança morre e outras 3 são internadas com intoxicação em PE

Um garoto de 9 anos morreu e outras três foram intoxicadas durante uma festa de aniversário no domingo, no bairro do Barro, em Recife. Uma garota de 8 anos se encontra em estado grave na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) pediátrica do Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP) e respira com ajuda de aparelhos. Das outras duas crianças, que também foram hospitalizadas, uma já teve alta e outra passa bem, sem risco de morte. Amostras de doces, bolo, refrigerante e salgados servidos na festa, assim como canetas de tinta colorida - que poderiam ter liberado substâncias tóxicas - e um veneno para formiga encontrado em um apartamento vizinho ao dos donos da festa foram recolhidos por técnicos da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) para análise. A principal suspeita é de contaminação por um agrotóxico conhecido como "chumbinho", um produto clandestino, perigoso, de comercialização ilegal, também utilizado para matar ratos. Há possibilidade que, por descuido, o veneno tenha contaminado os alimentos na sua preparação. Os doces e salgados foram adquiridos em locais diferentes, mas de acordo com a Apevisa, algumas padarias e restaurantes costumam usar o chumbinho - de forma errada e perigosa - como raticida. O laudo fica pronto em 30 dias.