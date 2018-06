Criança morre eletrocutada em parque de diversões em Pernambuco

SÃO PAULO - Uma criança de 10 anos morreu eletrocutada no fim da tarde desta quarta-feira, em um parque de diversões itinerante no distrito de São Domingos, zona rural do Brejo de Madre de Deus, no agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia Civil, por volta das 17h30, um grupo de crianças brincava em frente ao parque, quando uma delas subiu as escadas de um dos brinquedos. Ao subir, ele encostou em um dos corrimões e levou um choque.

Logo em seguida, Jairo Domingos dos Santos, de 10 anos, subiu a mesma escada, mas segurando nos dois corrimões, levando um choque ainda maior, segundo a polícia. Ele chegou a ser socorrido e levado para um hospital localizado em Santa Cruz Capibaribe, município ao lado, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia só foi acionada por volta das 22h30, segundo a delegacia. A área foi isolada para perícia, que deve chegar ao local nesta quinta-feira. A polícia vai ouvir as outras crianças que estavam no local. Os responsáveis pelo parque já foram notificados.