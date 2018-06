Criança morre em brinquedo de parque de diversões no Ceará

FORTALEZA - O garoto Francisco Luís da Silva Ribeiro, de 10 anos, morreu ao ser atingido por um brinquedo dentro do parque de diversões Boa Vista, instalado no centro de Guaraciaba do Norte, cidade que fica na Serra do Ibiapaba, a 320 quilômetros de Fortaleza. O acidente aconteceu por volta das 21h do último domingo.

Segundo a polícia cearense, a criança estava saindo de um brinquedo chamado "tropical surf", mas decidiu voltar para pegar uma moeda no chão, sendo atingida na cabeça quando o brinquedo foi religado. O operador da máquina fugiu. O menino sofreu fratura no crânio e teve morte imediata.

O corpo ficou no local até a perícia chegar por volta das 23h. O parque foi interditado. O dono, José Cláudio Nascimento, em depoimento à polícia, disse que o funcionário trabalhava há 15 anos no estabelecimento, onde nunca havia sido registrado nenhum acidente. O nome do funcionário não foi divulgado.

De acordo com o pai da criança, Luís Tomé Ribeiro, o parque estava instalado em Guaraciaba do Norte há sete dias. É uma das atrações da festa da padroeira da cidade, Nossa Senhora dos Prazeres. Ainda segundo ele, o menino foi ao parque em companhia de amigos.

"Disseram que ele foi o último a descer do brinquedo. O funcionário não viu e religou o motor", comentou Luís Tomé. Francisco era o único filho homem e era o caçula da família. Um inquérito foi aberto na Delegacia de Guaraciaba para apurar as circunstâncias do acidente.